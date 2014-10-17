Европейский инвестбанк может помочь восстановить Донбасс - Минфин

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе встречи с вице-президентом ЕИБ Ласло Бороняем.

«Мы благодарны за начало проекта по восстановлению Донбасса, – цитирует пресс-служба Министерства финансов Шлапака. - Насколько я понимаю, сам проект будет несколько отличаться от других, поскольку Украина хотела бы начать его как можно быстрее. Стоило бы договориться уже сейчас, какую дорожную карту мы для себя выпишем, чтобы уже в декабре начать проект».

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В свою очередь Ласло Бороняй подчеркнул, что технически ЕИБ готов предоставить Украине ссуду, не требующую дополнительных деталей, но обусловленную дальнейшим переговорным процессом с другими финансовыми организациями.

«Я хочу еще раз заверить, что с нашей стороны будет полное сотрудничество и поддержка этих проектов и планов, и она не ограничивается только восстановлением восточных регионов Украины, – цитирует Бороняя пресс-служба Минфина. – На будущее мы планируем расширять объемы нашего партнерства с пониманием того, что в будущем Украина может стать членом Евросоюза. Интересы ЕС и Украины полностью совпадают и состоят в том, чтобы Украина была стабильной и развивалась».

В ходе встречи, как подчеркнули в Минфине, стороны также обсудили инвестпроекты в энергетическом, транспортном секторах, муниципальной инфраструктуре. В целом, Украина и ЕИБ могут начать реализацию шести совместных программ.

Ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман заявлял, что власть готова восстановить уничтоженную боевиками инфраструктуру.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и на конец 2012 года был увеличен до 245 млрд евро.

В апреле руководство банка сообщило, что планирует подписать с правительством Украины ряд соглашений по финансированию инфраструктурных проектов, что позволит к концу 2014 года увеличить инвестиционный портфель банка в государственном секторе украинской экономики до 2 млрд долл.