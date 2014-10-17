Международная система PayPal ограничила электронные платежи в России

Международная платежная система PayPal ввела ограничения на электронные платежи в России в соответствии с пакетом антитеррористических поправок. Об этом говорится в новом пользовательском соглашении, которое вступит в силу 18 ноября 2014 года, передает ТАСС.

Читайте такжеКэмерон: ЕС должен усилить давление на Россию, если она не выведет войска из УкраиныТеперь физические лица, не прошедшие проверку личности, не могут иметь на счету более 15 тыс. руб. Максимальная сумма разового денежного перевода составляет 15 тыс. руб., при этом общая сумма электронных переводов, входящих и исходящих, в течение одного месяца не может превышать 40 тыс. руб. Если личность пользователя установлена, остаток на счете не может превышать 550 тыс. руб., максимальная сумма разового перевода также составляет 550 тыс. руб. Перевод средств можно осуществлять в другой валюте, эквивалентной максимальной сумме, отмечается в соглашении.

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