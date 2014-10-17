ЕИБ хочет вложить в экономику Украины €3 млрд

"У нас есть трехлетняя инвестиционная программа в Украине. Это означает, что на протяжении трех лет, с учетом этого года, мы планируем инвестировать в экономику Украины около 3 млрд евро", - сказал Боронай.

По его словам, ЕИБ уже финансирует строительство Бескидского железнодорожного тоннеля, а также готов инвестировать в перспективные отрасли экономики Украины.

«У ЕС есть программа партнерства с Украиной, которая дает нашему банку возможность инвестировать в ряд перспективных секторов экономики», - отметил Боронай.

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Ранее, в ходе встречи с министром финансов Украины Александром Шлапаком вице-президент ЕИБ отмечал, что Банк готов участвовать в финансировании проектов по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.