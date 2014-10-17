Доходы россиян за месяц упали почти на 7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения (с вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в сентябре 2014 года снизились на 6,7 процента к августу 2014 года, пишет Lenta.ru.

По сравнению с сентябрем 2013-го года они выросли на 0,6 процента.

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В январе-сентябре 2014 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре, по оценке Росстата, составила 31 тысячу 71 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,9 процента, в месячном выражении — на 1 процент. В январе-сентябре 2014 года этот показатель по сравнению с январем-сентябрем 2013 года увеличился на 9,5 процента.

По предварительной оценке Росстата, средняя зарплата в августе 2014 года в России составила 31540 рублей. В июле средняя зарплата составила 32515 рублей и, по сравнению с июлем 2013 года, выросла на 9,4 процента.

Ранее сообщалось, что рубль из-за падения цен на нефть движется к новым историческим минимумам.