Кабмин собирается сократить дефицит госбюджета к 2017 году до 1,5% ВВП

Правительство намерено сократить дефицит государственного бюджета Украины к 2017 году до 1,5% ВВП с 4,5% ВВП, утвержденных на текущий год.

Об этом говорится в утвержденном Министерством финансов Украины стратегическом плане деятельности Минфина на 2015 бюджетный год и два бюджетных периода, которые наступают за плановым.

Согласно документу, в 2015 году дефицит бюджета может достигнуть 3,7% ВВП, в 2016 году – 2,1%, в 2017 году – 1,5% ВВП.

При этом для финансирования дефицита бюджета правительство планирует осуществить заимствования в 2015 году на 196,369 млрд грн, в 2016 году – на 164,963 млрд грн, в 2017 году – 164,284 млрд грн, для осуществления инфраструктурных проектов и инвестиционных в 2015 году - 13,012 млрд грн, в 2016 году – 9,362 млрд грн, в 2017 году – 9,385 млрд грн.

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Согласно плану, для выполнения обязательств по государственному долгу и гарантированному государством долгу Украина в 2015 году должна выплатить 207,086 млрд грн, 2016 году – 219,656 млрд грн, 2017 году – 245,353 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост внешней задолженности Украины по итогам 2014 года до 102,2% ВВП и сохранение этой тенденции в 2015 году.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 августа 2014 года составила 69,512 млрд долл., что на 286 млн долл., или 0,41%, больше показателя на начало месяца.