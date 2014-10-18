Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России

08:24, 18 октября 2014
Финансы
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России на один пункт - с Baa1 до Baa2.

Фото УНИАН

Об этом говорится в распространенном сообщении агентства. Прогноз по рейтингу остается негативным, сообщает Прайм.

В числе причин снижения рейтинга агентство называет сдержанные среднесрочные перспективы экономического роста России, усугубленные продолжающимся кризисом в Украине и введенным в отношении Москвы экономическими санкциями.

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Кроме того, аналитики Moody's заявляют о "постепенном, но непрерывном уменьшении валютных резервов страны в связи с оттоком капиталов, ограничением доступа российских заемщиков на международный рынок и низкими ценами на нефть".

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