Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России
08:24, 18 октября 2014Финансы
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России на один пункт - с Baa1 до Baa2.
Прогноз по рейтингу остается негативным / Фото УНИАН
Об этом говорится в распространенном сообщении агентства. Прогноз по рейтингу остается негативным, сообщает Прайм.
В числе причин снижения рейтинга агентство называет сдержанные среднесрочные перспективы экономического роста России, усугубленные продолжающимся кризисом в Украине и введенным в отношении Москвы экономическими санкциями.
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Кроме того, аналитики Moody's заявляют о "постепенном, но непрерывном уменьшении валютных резервов страны в связи с оттоком капиталов, ограничением доступа российских заемщиков на международный рынок и низкими ценами на нефть".
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