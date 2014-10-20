В России впервые за пять лет зафиксировано снижение реальных зарплат

Сентябрьская порция данных Росстата показала дальнейшее угашение внутреннего спроса во входящей в рецессию экономике РФ, пишут "Ведомости".

Рост розницы к III кварталу замедлился до 1,4% с 1,9 и 3,6% во II и I кварталах, соответственно, и был втрое меньше, чем в III квартале прошлого года. В сентябре рост продаж немного ускорился (до 1,7% с 1,4% в августе к тем же месяцам 2013 г.), но это не изменило общей траектории последовательного торможения розницы. Это ускорение — «оптическая иллюзия», обусловленная сравнительной базой (снижением темпов роста в сентябре 2013 г.), считает Дмитрий Полевой из ING. Другим фактором могла стать девальвация, подтолкнувшая потребителей увеличить покупки импортных товаров, подобное уже наблюдалось в марте — апреле, напоминает Эльдар Вахитов из Barclays Research. Сентябрьское повышение продаж было полностью обеспечено непродовольственной розницей.

Читайте такжеЕвропейские СМИ: переговоры по Украине в Милане не принесли прорываОборот продовольственного ритейла падает пятый месяц подряд с мая, в итоге нулевой рост во II квартале сменился спадом на 0,4% в третьем, в том числе в сентябре падение ускорилось до 0,5% с 0,2% в августе. Спад обусловлен ускорением роста розничных цен на продукты, к сентябрю ставшим почти двукратным к уровню прошлого года (11,4% против 6,3% в сентябре 2013 г.), и, как следствие, сокращением их потребления низкодоходными группами населения, объясняло Минэкономразвития в мониторинге. Повлияли также законодательные ограничения на продажу алкоголя и табака.

Ускоряющаяся инфляция производителей продовольственных товаров поддерживает рост розничных цен. По итогам трех кварталов темп роста цен в пищевой промышленности более чем утроился (7,1% против 2,2% к январю — сентябрю 2013 г.), ускорение продолжилось и в сентябре (до 10,4% с 10,3% в августе), несмотря на ускорение роста выпуска продовольствия. Объявленный правительством запрет на импорт из ряда стран способствовал, с одной стороны, частичному импортозамещению в производстве сыров, мяса, соков, с другой — повышению цен из-за удорожания сырья. Помимо этого аналоги местного производства или импортированные из других стран часто хуже запрещенных товаров, отмечает Вахитов: спад продовольственной розницы скорее всего продолжится.

Читайте такжеДипломаты заявили, что ни одна страна ЕС не хочет смягчить санкции против РФ Самой большой неприятностью сентябрьских статданных стало падение реальных зарплат, отмечает Полевой: последний раз они падали в ноябре 2009 г. Реальные зарплаты сократились на 1% к сентябрю 2013 г., при этом Росстат существенно пересмотрел показатель за август: вместо роста на 1,4% — спад на 1,2%. Помимо скачка инфляции основным фактором падения стала остановка роста номинальных зарплат, а в некоторых рыночных секторах — и их сокращение, говорит Игорь Поляков из ЦМАКП.

Хотя росту реальных доходов в сентябре удалось остаться в плюсе (0,6%), вполне вероятно, они вскоре также последуют в негативную зону, полагает Полевой.

Инвестиционный спрос также продолжил падение, темпы которого в сентябре ускорились до 2,8% (после 2,7% в августе и 2% в июле к тем же месяцам 2013 г.). За три квартала инвестиции сократились на 2,5%. Предприятия откладывают инвестиционные решения из-за неуверенности, связанной с политикой правительства, слабой перспективой роста ВВП, геополитической напряженностью и трудностями с внешним финансированием из-за санкций, отмечает Вахитов.

Читайте такжеРубль из-за падения цен на нефть движется к новым историческим минимумамПадение реальных зарплат и замедление розницы убьют рост потребления, которое, вполне вероятно, в ближайшие месяцы начнет падать, ожидает Полевой. Выпуск легковых автомобилей — один из индикаторов будущей траектории потребления — в сентябре упал на 18% вслед за обвалом продаж. Высокая экономическая неопределенность и ослабление рубля приведут к дальнейшему спаду инвестиций и только положительный вклад чистого экспорта может удержать ВВП от спада по итогам 2014 г., считает Полевой.