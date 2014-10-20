Курс доллара на мировых рынках растет благодаря позитивным новостям из США

Курс доллара растет вместе с рынками акций и доходностью американских облигаций благодаря сильной статистике США.

Как сообщает Reuters, курс доллара к иене поднялся на 0,43 процента до 107,33 иены по сравнению с отмеченным на прошлой неделе пятинедельным минимумом 105,90 иены. Росту помогает опубликованный в пятницу отчет о потребительском доверии в США и новость, что государственный пенсионно-инвестиционный фонд Японии GPIF объемом $1,2 триллиона может повысить вложения в иностранные активы, включая валюты.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,21 процента с отмеченного на прошлой неделе 17-месячного минимума 1,865 процента.

Читайте такжеDeutsche Bank: через три года евро будет стоить 0,95 доллара"Доллар может подорожать до 107 иен, если улучшится ситуация на фондовых рынках Азии и Европы. Новость о GPIF тоже уникальна, потому что речь идет о вложениях в иностранные активы, и она может способствовать продаже иены", - сказал стратег Praevidentia Strategy в Токио Масафуми Ямамото.

Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,16 процента до 85,244, а евро подешевел на 0,03 процента до $1,2757 с отмеченного на прошлой неделе трехнедельного пика $1,2887. Австралийский доллар поднялся на 0,35 процента до $0,8776.