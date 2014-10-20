Яценюк рассчитывает на экономический рост в 2016 году

«Если мы вместе, мы ответственны, если будем продолжать реформы, которые начал делать нынешний Кабинет министров, - 2015 год пройдем. Он будет непростой, но пройдем. 2016 год я вижу как год роста и роста реального положительного имиджа Украины", - сказал Яценюк.

По его словам, 2016 год станет "годом уверенности". "Уверенности для страны в ее будущем. Только за это надо бороться», - сказал глава правительства.

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Также Яценюк отметил, что ради этого нужно объединять людей, которые имеют потенциал и могут достичь поставленных целей. По его словам, в этом смысле уместно будет накануне парламентских выборов сформировать и подписать коалиционное соглашение с участниками предвыборной гонки.

«Будет правильно, если мы в коалиционном соглашении напишем только один пункт: выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, - сказал премьер-министр. - Все остальное у нас готово: в парламенте есть десятки законопроектов об уменьшении количества налогов, о бюджетной децентрализации, принят закон о борьбе с коррупцией, о территориальных общинах».

Напомним, ранее Яценюк рассказал, каким должен быть новый премьер.

Как сообщал УНИАН, ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - также ожидают роста экономики страны не ранее второго полугодия 2015 года и в 2016 году. МВФ, в частности, сохранил озвученный в июле прогноз падения экономики Украины по итогам 2014 года на уровне 6,5% и спрогнозировал восстановление экономики в 2015 году и ее рост на 1%. В то же время Всемирный банк в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая падения ВВП страны на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году. По данным ВБ, возобновление роста экономики Украины ожидается во второй половине 2015 года, а уже в 2016 году ВВП страны вырастет на 3,5%, в 2017 году - на 4%.

Ведущие рейтинговые агентства прогнозируют нулевой рост экономики Украины в 2015 году и незначительный рост в 2016 году.