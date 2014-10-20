Российский рубль падает, несмотря на подорожавшую нефть

Рубль умеренно дешевеет утром понедельника, сообщает Reuters.

Снижение кредитного рейтинга РФ агентством Moody's вкупе с локальным спросом на валюту в условиях западных санкций хотя и перебили позитивный эффект от восстановления нефтяных цен и роста мировых рынков, но, в свою очередь, нивелируются продажами экспортной выручки под ближайшие налоги.

Поддержку рублю может оказывать и приближение сроков запуска валютного репо Центробанком и валютных аукционов Минфином.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 10.45 мск находилась на уровне 45,89 рубля, против неё рубль теряет 8 копеек по сравнению с биржевым закрытием пятницы.

Котировки корзины сейчас ниже границы интервенционных продаж валюты, которую Центробанк в пятницу повысил до 46,30, сдвинув плавающий валютный коридор на очередные 5 копеек до 37,30-46,30.

Американская валюта расчетами "завтра" к 10.40 мск торговалась на Московской бирже вблизи 40,84, на 9 копеек выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени оценивался в 52,07, дорожая на 7 копеек.

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"Вероятнее всего, рынок воспримет данную новость относительно безболезненно, так как участники рынка уже рассматривали подобный сценарий рейтингового действия", - считает Алексей Егоров из "Промсвязьбанка".

Основным фактором давления остается спрос на валюту, во многом для погашения внешних займов без возможности их рефинансировать в условиях западных санкций.

Корпорациям и банкам в четвертом квартале необходимо заплатить номинально $55 миллиардов внешних займов и процентов, согласно статистике ЦБР. С начала октября Центробанк отчитался о продаже $13,2 миллиарда.

Цены на нефть растут за счет сильной экономической статистики США и приостановки добычи на саудовско-кувейтском месторождении.

Сейчас североморская смесь Brent торгуется у отметки $86,20 за баррель, тогда как в четверг она падала к $82,60 впервые с ноября 2010 года.

Согласно опросу Reuters, размер налоговых выплат в этом месяце превысит 1,2 триллиона рублей без учета встречных платежей из бюджета.

Сегодня завершаются расчеты за НДС, для чего может потребоваться до 280 миллиардов рублей.

К 27 октября экспортерам под уплату НДПИ придется собрать, по разным оценкам, от 220 до 280 миллиардов рублей.