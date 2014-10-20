Налоговая милиция ликвидировала крупный теневой финансовый центр

Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Хоменко.

В 2012-2014 гг. участниками преступной группы был создан ряд коммерческих предприятий, которые имитировали активную легальную хозяйственную деятельность, а на самом деле, предоставляли незаконные услуги крупным украинским импортерам иностранных товаров. Только в 2014 году этим «центром ВЭД-аутсорсинга» на территорию Украины с нарушениями таможенного и налогового законодательства было ввезено товарно-материальных ценностей на сумму свыше 72 млн. грн.

Следствием установлено, что услугами данного центра с целью сокрытия реальной рыночной стоимости импортных товаров от таможенного оформления (и как следствие, снижения базы налогообложения по НДС), продолжительное время пользовался ряд крупных игроков в сфере розничных продаж цветов, продуктов питания и мебели.

Кроме того, для прикрытия незаконной деятельности и блокирования процессуальных действий со стороны правоохранительных органов, организаторами и соучастниками «центра ВЭД-аутсорсинга» было специально зарегистрировано Адвокатское объединение и получены удостоверения адвокатов. В офисе этого объединения располагалась бухгалтерия и находилась налоговая отчетность фиктивных СПД. При этом, оформление таможенной документации, как правило, осуществлялось в «мобильном офисе», в качестве которого выступал специально оборудованный автомобиль соучастницы данной преступной группы.

В ходе обысков были изъяты поддельные штампы и печати «Госкарантина», «Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины», «Государственной экологической инспекции в Киевской обл.», «Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины», а также печати предприятий нерезидентов (Голландия, Великобритания), международные контракты, инвойсы, сертификаты качества ввезенного товара, международные товарно-транспортные накладные, налоговые накладные, акты выполненных работ, счета фактур, незаполненные бланки грузо-таможенных деклараций с печатями «ВВОЗ РАЗРЕШЕН», печати предприятий-резидентов.

По словам первого замглавы ГФС Владимира Хоменко, дело о «Центре ВЭД-аутсорсинга» является по-своему уникальным и показательным. Это пример так называемой «интеллектуальной преступности» и показатель высокого уровня профессионализма оперативных сотрудников и следователей.

Приблизительный размер нанесенного ущерба будет оценен после проведения проверок всех предприятий входивших в «центр ВЭД- аутсорсинга», а также предприятий-контрагентов и конвертационных центров.