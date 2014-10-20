НБУ для поддержки гривни продал банкам за день почти $200 млн по 12,95

Национальный банк Украины в ходе интервенции на межбанковском валютном рынке 17 октября продал банкам почти весь заявленный объем в 199,97 млн долл. по курсу 12,95 грн/долл., сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, участие в интервенции приняли 69 банков. Продажа валюты осуществлялась для удовлетворения потребностей клиентов банков в валюте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе интервенции 15 октября удовлетворил 91% заявок банков на покупку валюты под потребности касс банков и продал 99,77 млн долл. по единому курсу 12,95 грн/долл.

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