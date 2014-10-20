Запад сорвал покупку российской «Альфа-группой» европейского производителя материалов для банкнот

Подконтрольная российской «Альфа-групп» Pamplona Capital Management не смогла купить производителя материалов для банкнот — Innovia Films. Причиной этого стали разногласия между российским миллиардером Михаилом Фридманом и западными центробанками, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеВ ЕС заявили, что есть только один путь повлиять на РФ - расширить санкцииПо информации источников, стороны планировали закрыть сделку в ноябре 2014 года. Ее стоимость оценивалась в $641 млн.

В компаниях не комментируют данную ситуацию.

Читайте такжеКоморовский: РФ должна вернуть Украине Крым для отмены санкцийКак писали "Ведомости", центральные банки Великобритании, Австралии и Канады выразили недовольство тем, что их поставщик может перейти под контроль компании с российскими инвестициями. Причем свою позицию центробанки сформулировали еще до введения Западом первых санкций против России в марте.