Госбанкам Украины нужна докапитализация на 12,5 млрд гривень

Стресс-тестирование крупнейших банков выявило необходимость докапитализации государственных банков на 12,5 млрд грн, сообщил журналистам на пресс-конференции первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук.

Чиновник напомнил, что в целом стресс-тестирование крупнейших 15 банков выявило необходимость докапитализации девяти из них на 56 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк не имеет претензий к работе российских банков в УкраинеПо словам Писарука, банкам с иностранным капиталом из указанной группы необходима докапитализация на 20,5 млрд грн. При этом чиновник уточнил, что речь идет о двух банках с российским капиталом и одном банке с западным капиталом.

По его информации, наибольшая сумма докапитализации среди государственных банков нужна «Ощадбанку».

Также Писарук сообщил, что предварительные результаты второго этапа стресс-тестирования банков, в ходе которого тестировались 20 банков из второй группы, крупных по активам, выявило необходимость докапитализации этих финансовых учреждений на 10 млрд грн.

«Эти результаты еще дорабатываются. Мы получили уже все аудиторские отчеты и планируем утвердить результаты докапитализации этих банков до конца октября. Ориентировочная сумма докапитализации этой группы банков составляет 10 млрд грн», - сказал представитель НБУ.

Писарук отметил, что регулятор активно работает с акционерами банков относительно докапитализации финансовых учреждений.

Как сообщал УНИАН, стресс-тестирование проводилось в 35 украинских банков, после обработки отчетов о результатах этого тестирования Национальный банк Украины определил необходимые объемы докапитализации банков.

При проведении стресс-тестирования ситуация была смоделирована на 3 года и дефицит капитала оценивался на весь этот период.