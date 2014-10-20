В Нацбанке рассказали, когда смогут отменить часть валютных ограничений

Снижение спекулятивного спроса на валюту приведет к снятию Национальным банком Украины части административных ограничений на валютном рынке, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на итоги встречи первого заместителя главы НБУ Александра Писарука с членами Европейской Бизнес Ассоциации, состоявшейся 17 октября.

По информации НБУ, в ходе встречи обсуждались административные меры НБУ на валютном рынке, направленные на предотвращение резких колебаний курса гривни.

«Центральный банк благодарен бизнес-сообществу за понимание и приветствует инициативу о проведении совместного бизнес-анализа будущих нормативно-правовых актов Национального банка. Надеюсь, что совместная работа будет способствовать минимизации негативного эффекта от введения административных ограничений. Диалог и управление общественными ожиданиями - это те инструменты, с помощью которых Национальный банк планирует осуществлять регулирование валютного курса», - приводятся в сообщении слова Писарука.

Чиновник отметил, что является сторонником рыночного курсообразования, однако в стране, на территории которой происходят военные действия, полностью реализовать этот механизм невозможно. «Падение экономики, падение валютных поступлений и появление негативных ожиданий в обществе заставляет Национальный банк прибегать к сочетанию административных и рыночных мер. Центральный банк призывает с пониманием относиться к временным ограничениям, поскольку их введение обусловлено прежде всего желанием ликвидировать схемы вывода капитала за рубеж. К сожалению, не бывает административных ограничений без неудобств. Прошу вашего терпения», - обратился замглавы НБУ к бизнес-сообществу.

Также он привел примеры того, что такой комбинированный подход к валютному регулированию позволил достичь определенных положительных результатов. В частности, валютный рынок начал функционировать более сбалансированно, чем несколько недель назад. «Объемы заявок на покупку валюты постепенно уменьшаются. И даже на черном рынке валюты наблюдается уменьшение спредов. Надеемся, что в течение нескольких недель мы сможем удовлетворить отложенный валютный спрос, а совместная работа с правоохранительными органами приведет если не к ликвидации черного рынка валюты, то к существенного уменьшению его объемов», - сказал Писарук.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк оценивает девальвацию гривни к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе в 66,9%, объясняя такое существенное обесценивание нацвалюты продолжением военного конфликта и разрушением промышленного потенциала государства, и ожидает укрепления курса гривни после стабилизации ситуации на востоке страны до 11,70 грн/долл.

Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл. После этих договоренностейкотировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

Для удовлетворения потребностей клиентов банков регулятор проводит валютные аукционы и прямые интервенции на валютном рынке, в ходе которых продает банкам доллары, и одновременно проверяет наличие полученной валюты в кассах.