Израильтяне задолжали банкам рекордные $114 млрд

Израильтяне задолжали банкам и кредитным организациям рекордную сумму - 422 млрд шекелей ($114 млрд).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую экономическую прессу, отмечая, что за последние пять лет размер долга вырос более чем на треть, тогда как средняя зарплата повысилась всего на 15%.

По данным СМИ, среднестатистическая задолженность израильской семьи, принадлежащей по уровню дохода к среднему классу, без учета ипотеки составляет 102,5 тыс. шекелей ($27,7 тыс.). Соответственно, ежемесячно такие домохозяйства должны осуществлять обязательные платежи по обслуживанию и возврату долга в размере 2-3 тыс. шекелей ($540-810).

Как отмечают эксперты, основная причина возникновения и накопления задолженностей - ошибочное управление доходами и расходами, проблемы со здоровьем, развод, пополнение семьи, а также потеря работы.

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