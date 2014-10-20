Нацбанк проведет еще одно стресс-тестирование банков в 2015 году

Национальный банк Украины планирует в 2015 году провести еще одно стресс-тестирование банковской системы, сообщил журналистам на пресс-конференции первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук.

Напомним, что в текущем году стресс-тестирование проводилось в 35 украинских банках и выявило необходимость в докапитализации банков на 66 млрд грн.

«Результаты стресс-тестов в определенной мере являются устаревшими, потому что они проводились по критериям на 1 января 2014 года, поэтому я думаю, что в следующем году мы проведем еще один стресс-тест», - сказал Писарук.

Он отметил, что постепенно регулятор планирует увеличивать требования по докапитализации банков.

Как сообщал УНИАН, стресс-тестирование в рамках программы с МВФ проводилось в 35 украинских банках, после обработки отчетов о результатах этого тестирования Национальный банк Украины определил необходимые объемы докапитализации банков.

При проведении стресс-тестирования ситуация была смоделирована на 3 года и дефицит капитала оценивался на весь этот период.