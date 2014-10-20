Просрочки россиян по кредитам выросли почти в полтора раза за 9 месяцев

За 9 месяцев текущего года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, вырос на 11,4%, или на 1 трлн 134,2 млрд руб. - до 11 трлн 070 млрд руб., сообщает finmarket.ru.

За январь-сентябрь прошлого года рост кредитов, выданных физлицам, составил 21,5%.

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За сентябрь объем кредитов увеличился на 1,3%, или на 136,1 млрд руб. Кредиты, выданные гражданам в рублях, превышают кредиты в валюте в 47 раз (10 трлн 841,5 млрд руб. и 228,5 млрд руб.). Просроченная задолженность на 1 октября составила 629,4 млрд руб. и выросла с начала года на 43,2%, или на 189,9 млрд руб.

За сентябрь рост составил 3,6%, или 21,9 млрд руб. По отношению к общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность за месяц выросла на 0,1 п.п. и составила 5,7%.