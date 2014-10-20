Гривня закрыла межбанк на отметке 13,11 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 20 октября, к закрытию торгов установились на уровне 12,95/13,11 грн/долл. по сравнению с 12,97/13,10 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, при этом он отметил, что объем спроса на рынке превышает предложение.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины провел 19 октября интервенции по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков на общую сумму почти 200 млн долл. по фиксированному курсу.