В Украине могут упростить слияние и поглощение банков

Национальный банк Украины планирует до конца текущего года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий упрощение процедур слияния и поглощения банков.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук на пресс-конференции.

«У нас нет другого пути, кроме консолидации банковской системы. Мы разработали антикризисный пакет, который предусматривает значительное упрощение слияния и поглощения банков. Надеюсь, мы его внесем в ноябре, когда Рада начнет работу», - сказал он.

Писарук также сообщил, что до конца года регулятор планирует внести законопроект о защите прав кредиторов.

«Никто не хочет слышать, что в банки не возвращают кредиты. И даже по тем кредитам, которые они выиграли в судах, банки не могут вернуть. Так не должно быть», - сказал он.

Читайте такжеГосбанкам Украины нужна докапитализация на 12,5 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в августе по сравнению с июлем 2014 года выросла на 0,4 п.п. – до 11,2%. В январе-августе доля просроченной задолженности выросла на 3,5 п.п. по сравнению с началом года.

По данным НБУ, в августе банки нарастили объем предоставленных кредитов на 39 млрд грн, или на 4,01%, – до 1,020 трлн грн, с начала года рост кредитов составил 108,5 млрд грн, или 11,9%.