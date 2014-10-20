Прибыль «Альфа-Банка» упала почти в 11 раз

Входящий в группу крупнейших «Альфа-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизил прибыль в 10,8 раза - до 979 тыс. грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчету, активы банка с начала года выросли на 27,57% – до 37,382 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 16,12%, до 23,485 млрд грн, обязательства – на 32,19%, до 33,185 млрд грн, средства клиентов снизились на 1,82% - до 15,549 млрд грн, собственный капитал - на 0,04% - до 4,197 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 4,639 млрд грн.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

«Альфа-Банк» (Украина) в 2013 году сократил прибыль в 3 раза по сравнению с 2012 годом – до 13,08 млн грн.