«Ощадбанк» по итогам девяти месяцев нарастил прибыль на 15%

Государственный «Ощадбанк» в январе-сентябре 2014 года получил 550,899 млн грн прибыли, что на 14,5%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в 481,029 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 9,77% - до 113,682 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 25,71%, до 64,800 млрд грн, обязательства - на 12,58%, до 93,567 млрд грн, средства клиентов на 0,6% - до 46,621 млрд грн, собственный капитал снизился на 1,67% - до 20,115 млрд грн, уставный капитал вырос на 15,62%, до 18,302 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в 2013 году увеличил прибыль почти на 20% по сравнению с 2012 годом - до 678,8 млн грн.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.