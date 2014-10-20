Резервы Центробанка России сократились на $55 млрд с начала года

По данным на 1 января 2014 года, объем резервов составлял $509,594 млрд, однако к 1 октября он сократился до $454,24 млрд. Это самый низкий показатель с 1 апреля 2010 года, когда объем международных резервов составлял $447,442 млрд, пишет РБК.

При этом за третий квартал 2014 года объем международных резервов ЦБ РФ сократился на $24 млрд, а за сентябрь – на $11 млрд.

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По данным ЦБ, наиболее заметно сократились его резервные активы в иностранной валюте, объем которых упал за девять месяцев с $453 млрд до $396,5 млрд. При этом резервы наличной валюты, а также суммы на открытых ЦБ валютных депозитах сократились на $9,2 млрд. В то же время запасы монетарного золота в «кладовых» ЦБ выросли с 33,3 млн до 37 млн тройских унций, стоимостью более $45 млрд.

Сокращение объема международных резервов Банка России связывается с активным проведением ЦБ валютных интервенции в поддержку курса рубля. Весной 2014 года ЦБ несколько раз продавал по несколько миллиардов долларов в день, а 11 марта было продано сразу $11,37 млрд. Начиная с конца марта ЦБ ежедневно продавал в среднем по $200 млн, а в мае 2014 года продажи валюты прекратились.

В октябре 2014 года (уже за пределами отчетного периода) ЦБ вновь вынужден был начать продажу валюты. Согласно официально опубликованным данным, в октябре 2014 года Банк России продал в ходе валютных интервенций $13,148 млрд, но эти данные пока не включают сведения о суммах, потраченных в ходе торгов в пятницу, 17 октября.

13 октября 2014 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что валюты у ЦБ достаточно, а потому ограничивать обмен рублей не планируется.

«Свобода обмена останется, никаких ограничений регулятор вводить не собирается. У банковской системы достаточно наличной валюты для того, чтобы удовлетворить любой спрос, в том числе если этот спрос будет повышен. Валюты хватит», – заявила Набиуллина.

Она также критически отозвалась о предложениях искусственно зафиксировать курс рубля. По ее словам, это приведет к бессмысленной растрате золотовалютных резервов страны.

«Золотовалютные резервы потратить за короткий период времени – это неэффективно. А это именно цена за фиксацию курса», – сказала она.

Ранее УНИАН писал, что Банк России продал около $6 миллиардов для поддержки валютного курса за последние 10 дней.