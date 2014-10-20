В НБУ говорят, что украинскими банками интересуются иностранные инвесторы

Национальный банк Украины отмечает наличие иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке украинских банков, несмотря на сложную политико-экономическую ситуацию в стране и в банковском секторе.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук на пресс-конференции.

«Как ни странно, даже в таких условиях у нас есть несколько иностранных инвесторов, которые рассматривают возможность и будут приобретать украинские банки», - сказал Писарук.

По его словам пока это одиночные случаи, но регулятор надеется, что в следующем году процесс покупки украинских банков иностранными инвесторами активизируется.

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Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в июле 2014 года по сравнению с июнем сократилась на 0,7 п.п. – до 31,6%. В 2013 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась на 5,5 п.п. – до 34%.