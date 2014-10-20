Бизнес Турции готов вложить в Украину миллиарды, но при определенных условиях

Инвестиции турецкого бизнеса в Украину могут составить несколько миллиардов долларов при условии искоренения коррупции в Украине, упрощения законодательных процедур и создания специальных технопарков, в которых формируются комфортные условия для инвесторов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал глава правления Союза предпринимателей Турции и Украины Расим Бекмезджи.

«На сегодняшний день члены нашей организации уже инвестировали в Украину более 300 млн долл., – сказал Бекмезджи. - Это частные проекты, без участия государства. При условии, что Украина будет продолжать реформы для улучшение бизнес-климата, для повышения благосостояния, чтобы иностранные бизнесмены понимали, как тут работать и что здесь происходит, эту цифру можно умножить в 10 раз и более».

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Бекмезджи подчеркнул, что главные проблемы в Украине – это коррупция, несовершенство законодательства и отсутствие специальных бизнес-зон, которые есть в других странах. «Что такое технопарк – это такой маленький микроорганизм, который позволяет выздороветь всему организму», - отметил предприниматель, добавив, что если Украина не остановит преобразований, то инвестиции пойдут в самые разные сферы экономики. «И инвесторы придут не только из Турции. Инвестор придет из Европы, США, Японии, Китая», - резюмировал Бекмезджи.

Турция является одним из ключевых торговых партнеров Украины, с которым наша страна ведет переговоры о формировании зоны свободной торговли. Товарооборот между странами составляет порядка 6 млрд долл. в год.