Президент подписал Закон о финансовой поддержке Фонда гарантирования вкладов
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон ”О внесении изменения в статью 231 Закона Украины ”О Государственном бюджете Украины на 2014 год”
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, этот Закон предоставляет право Кабинету Министров осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа в обмен на векселя Фонда гарантирования вкладов физических лиц для обеспечения финансовой поддержки Фонда.
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Выдача финансовых векселей Фондом в документальной форме в качестве электронного документа требует дополнительного времени и соответствующих финансовых ресурсов, и не может быть реализована в ближайшее время. Зато в ситуации, сложившейся на сегодня в банковской системе Фонд требует немедленного привлечения дополнительных средств для осуществления законодательно закрепленных полномочий.
Целью Закона является необходимость обеспечения финансовой состоятельности Фонда в случае существенного снижения объема средств Фонда, подчеркивается в сообщении.