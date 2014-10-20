Президент подписал Закон о финансовой поддержке Фонда гарантирования вкладов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, этот Закон предоставляет право Кабинету Министров осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа в обмен на векселя Фонда гарантирования вкладов физических лиц для обеспечения финансовой поддержки Фонда.

Читайте такжеПравительство выделит Фонду гарантирования кредит на 10 млрд гривень

Выдача финансовых векселей Фондом в документальной форме в качестве электронного документа требует дополнительного времени и соответствующих финансовых ресурсов, и не может быть реализована в ближайшее время. Зато в ситуации, сложившейся на сегодня в банковской системе Фонд требует немедленного привлечения дополнительных средств для осуществления законодательно закрепленных полномочий.

Целью Закона является необходимость обеспечения финансовой состоятельности Фонда в случае существенного снижения объема средств Фонда, подчеркивается в сообщении.