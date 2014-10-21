Moody's понизило рейтинги крупнейших банков России

04:09, 21 октября 2014
Финансы
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги семи крупнейших финансовых институтов России вслед за объявлением о снижении кредитного рейтинга РФ с Baa1 до Baa2.

REUTERS


В список вошли Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Внешэкономбанк, а также Альфа-Банк, сообщает РИА Новости..

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Прогноз по долгосрочным рейтингам этих учреждений является негативным.

Напомним, ранее в субботу, 18 октября, агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России с Baa1 до Baa2.

Помимо этого, эксперты Moody's прогнозируют "постепенное, однако непрерывное уменьшение валютных резервов страны", спровоцированное оттоком капиталов, трудностям в доступе заемщиков к международным рынкам кредитования, а также падением цен на нефтепродукты.

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