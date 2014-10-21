Российские владельцы МТС хотят продать часть украинского бизнеса

Часть компании "МТС-Украина" выставлена на продажу, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, МТC выбрал банк для оценки актива, но какой именно не уточняется. По словам одного из собеседников газеты, банк является частью "крупной международной группы".

МТС решил продать часть украинского бизнеса из-за сложной политической обстановки, добавляют собеседники издания.

"Вопрос (о возможной сделке) обсуждается", но не на высоком уровне, говорит человек в АФК "Система", являющейся основным владельцем МТС. По его словам, "возникает много разных идей" в связи с высокими рисками, которым подвержен российский бизнес в Украине.

По словам близкого к МТС источника, смысл возможной сделки может быть, в частности, в том, чтобы обезопасить выплаты дивидендов, - сейчас получается, что украинская компания платит дивиденды российской и это может вызвать недовольство украинских властей, объясняет он. Согласно отчетности "МТС-Украина" по итогам 2012 и 2013 годов, компания выплатила материнской МТС в виде дивидендов по 2,23 млрд гривен (по курсу на конец 2013 года - 270 млн долларов).

Источник газеты в МТС рассказал, что оператор ищет западного партнера, чтобы разделить с ним бремя инвестиций в лицензии и сети 3G. Идея в том, чтобы новый инвестор вошел в капитал компании и частично финансировал бы строительство в обмен на участие в дивидендах украинской "дочки" МТС. По его словам, пока нет никакой определенности ни по суммам, ни по долям, нет и заинтересовавшихся этой возможностью, хотя поиски начались еще летом - сказывается политическая нестабильность.

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При этом представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что компания не намерена уходить из Украины. По его словам, МТС заинтересован в развитии бизнеса и инфраструктуры, в том числе сетей новых поколений. Возможную продажу части акций украинской "дочки" он не комментирует.