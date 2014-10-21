Банковская система России стремительно теряет доходность - убыточен каждый пятый банк

Российская банковская система стремительно теряет доходность. Каждый пятый российский банк в сентябре был убыточным, при этом потери неудачливых банкиров по сравнению с прошлым годом увеличились в шесть раз, передает "Газета.RU."

По мнению экспертов, ситуация вызвана санкциями Запада.

Читайте такжеВ ЕС заявили, что есть только один путь повлиять на РФ - расширить санкцииПо итогам сентября 2014 года, в российской банковской системе убыточной оказалась 191 кредитная организация, или почти каждый четвертый банк (22,2%), свидетельствует информация, опубликованная в понедельник на сайте ЦБ. В первом полугодии убыток зафиксировали 217 банков из 869 (25%).

Совокупные убытки кредитных организаций, получивших по итогам трех кварталов отрицательный финансовый результат, составили 64,6 млрд руб., увеличившись почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,3 млрд руб.).

Читайте такжеВ России впервые за пять лет зафиксировано снижение реальных зарплатПрибыль банков с начала года упала почти на 10%. Причина — резкое увеличение резервов на фоне общей нестабильности ситуации.

В ухудшающемся положении банковской системы эксперты видят действие целого ряда причин. С начала года Центральный банк изменил требования по резервированию активов, резервы российских банков с начала года, по официальной статистике, увеличились на 22,8%. Соответственно, возросли и расходы банков на формирование резервов.

С другой стороны, указывает партнер ФБК Алексей Терехов, увеличилась расходная база коммерческих банков: привлекать средства так же дешево, как еще в начале этого года, банки больше не могут. Помимо внешнеполитических событий на стоимость пассивов повлияло и повышение ключевой ставки ЦБ до 8%.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЦБ придется еще раз поднять ставку для борьбы с действиями спекулянтов на валютном рынке.

Российский банковский сектор ждет увеличение убытков по кредитам, рост стоимости фондирования и снижение показателей прибыльности и капитализации.

Вместе с тем ситуация в российская экономике не способствует получению сверхдоходов для банков: компании тратят меньше средств на развитие, граждане предпочитают сберегать, а не тратить.