Бюджет России становится военной тайной - почти четверть расходов будет закрыта

Бюджетный комитет Госдумы России предсказуемо одобрил проект федерального бюджета на 2015-2017 годы к первому чтению. Впрочем, возможности обсуждать проект содержательно в этом году меньше, чем год назад, пишет «Коммерсант».

Как констатируют Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт Гайдара в своем заключении на законопроект, почти четверть бюджетных расходов в 2017 году будет закрытой. В оборонных расходах, растущих уже в 2015 году на 33%, секретны уже более двух третей ассигнований, в том числе впервые — все госзакупки армии. 289 млрд руб. новых секретных расходов в бюджете образовались уже по дороге из Минфина в Госдуму.

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Эксперты, анализировавшие конечную версию документа, отмечают наличие в ней новых изменений и в целом высокую непрозрачность бюджета на 2015-2017 годы в основном в силу роста в нем расходов на силовой блок.

Секретные и совершенно секретные расходы в бюджете 2015 года составят 21% всех расходов — это 4,2% ВВП. Еще в 2006 году по закрытым статьям распределялось 11,8% бюджетных расходов, а в 2017 году они составят 24,6%. С 2011 года в бюджете секретна даже незначительная часть (0,1% от общего финансирования) расходов на культуру и кинематографию, 7,8% расходов на дошкольное образование и 5,7% расходов по статье "Периодическая печать и издательства". Впервые, констатируют эксперты, обнаружено финансирование в бюджете секретных прикладных научных исследований в области общегосударственных вопросов — на 116 млн руб. При этом отмечается, что в бюджете на 2015-2017 годы уже привычно, второй год, отсутствуют сведения о точных расходах стоимости содержания военнослужащих, но есть и более неприятные новости: все расходы раздела "Национальная оборона" на закупку товаров, услуг и работ в бюджете полностью скрыты.

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Эксперты предполагают, что существенный прирост оборонных расходов (на 33%, в том числе по графе "Вооруженные силы" — на 29,3%) связан с необходимостью "любой ценой" выполнить закрывающуюся госпрограмму вооружений на 2011-2020 годы в 2015 году из-за вступления в силу с 2016 года новой. Рост по другим "силовым" разделам бюджета не так велик — например, раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", увеличится по финансированию на 3,7%. Однако и гигантские и полностью закрытые цифры опубликованного проекта вряд ли окончательные — так, эксперты обнаружили прирост закрытых расходов на 289 млрд руб. между 16 сентября (публикация проекта для антикоррупционной экспертизы) и 30 сентября (внесение проекта в Госдуму).

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Отметим, "силовые" проблемы бюджета не единственные. Эксперты констатируют рост в расходах бюджета веса подраздела "Другие общегосударственные вопросы" (с 19,4% всех расходов на "Общегосударственные вопросы" в 2014 году до 38,8% в 2017-м), ряд проблем с расчетами трансфертов Пенсионному фонду (эксперты считают их заниженными и предполагают, что за цифрами может скрываться намерение Минфина тихо продавить частичную отмену выплат базовой пенсии работающим пенсионерам).

При этом сам по себе бюджет на 2015 год в силу существенной девальвации рубля в сентябре 2014 года и падения цен на нефть относительно условен, и сейчас, действительно, сложно сказать, насколько адекватны бюджетные проектировки.