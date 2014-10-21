Российский рубль достиг абсолютного минимума против евро

Российский рубль торгуется с незначительными изменениями утром вторника, но при этом сумел обновить абсолютный минимум в паре с евро и протестировать границу валютных интервенций ЦБ, сообщает Рейтер.

Против рубля остается локальный спрос на валюту в условиях западных санкций, который может компенсироваться продажами экспортной выручки в налоговый период, а в их отсутствие - интервенциями Центробанка.

На стороне рубля приближение сроков запуска валютного репо Центробанком и валютных аукционов Минфином.

Читайте такжеРезервы Центробанка России сократились на $55 млрд с начала года

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 10.15 МСК находилась на уровне 46,27 рубля, против неё рубль теряет 5 копеек по сравнению с биржевым закрытием понедельника.

Котировки корзины сейчас чуть ниже границы интервенционных продаж валюты, которая сейчас на 46,30 после пятничного сдвига плавающего валютного коридора на 5 копеек вверх до 37,30-46,30.

Американская валюта расчетами "завтра" к 10.15 МСК торговалась на Московской бирже вблизи 41,05, на 1 копейку выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени оценивается в 52,67, дорожая на 8 копеек, и это абсолютный максимум единой валюты.

Читайте такжеБюджет России становится военной тайной - почти четверть расходов будет закрыта

Основным фактором давления на рубль остается спрос на валюту, во многом для погашения внешних займов без возможности их рефинансировать в условиях западных санкций.

Корпорациям и банкам в четвертом квартале необходимо заплатить номинально $55 миллиардов внешних займов и процентов, согласно статистике ЦБР. С начала октября Центробанк отчитался о продаже $13,2 миллиарда.