Очередные 260 млн евро от Евросоюза Украина должна получить в ноябре

Следующий транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 260 млн евро должен поступить в Украину в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый на брифинге.

"До 22-го числа, то есть до завтра, должно быть принято решение о выделении третьего транша первого этапа макрофинансовой помощи - это 260 млн. Я думаю, что в ноябре эти деньги должны поступить уже в Украину", - сказал он.

Читайте такжеЕС назвал Украине условия для получения миллиарда евро "Далее мы ожидаем 500 млн. И уже сейчас идет законодательная подготовка о третьей волне макрофинансовой помощи в размере от 1 до 2 млрд евро", - сказал Чалый.

Он уточнил, что о втором этапе помощи в размере 500 млн евро можно будет говорить с января следующего года.

Как сообщал УНИАН, общая поддержка Украины Евросоюзом в рамках макрофинансовой помощи составляет 1,61 млрд евро. Эта поддержка является частью широкого пакета помощи Украине, о котором Еврокомиссия объявила 5 марта 2014 года.

20 мая Еврокомиссия от имени ЕС выделила Украине первый кредитный транш макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро из общего пакета финансовой помощи в 1,61 млрд евро.