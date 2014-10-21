Госдолг стран еврозоны обновил исторический максимум - 90,9% ВВП

Статистическое управление Европейского Союза, согласно обнародованным 21 октября данным, пересмотрело размер госдолга стран еврозоны за 2013 год в сторону увеличения - до 90,9% ВВП с 89% ВВП годом ранее. Таким образом, долговая нагрузка в еврозоне и в Европейском Союзе обновила исторический максимум, при этом экономисты полагают, что пик госдолга еще не пройден, пишут "Ведомости".

Для 28 стран ЕС этот показатель поднялся с 83,5 до 85,4%. В 16 из 28 стран ЕС госдолг был выше максимально допустимых 60% ВВП.

Обнародованные в апреле предварительные данные свидетельствовали о росте госдолга до 92,6% ВВП в еврозоне и 87,1% ВВП в ЕС. Большинство октябрьских показателей в отношении к объему экономики ниже апрельских (иногда существенно), что связано с пересмотром методики расчета ВВП.

Читайте такжеDeutsche Bank: через три года евро будет стоить 0,95 доллараЕврозона в прошлом году впервые с начала кризиса вышла на уровень бюджетного дефицита менее 3% ВВП, соответствующий требованиям общеевропейского законодательства: показатель снизился до 2,9% ВВП с 3,6% ВВП в 2012 г. В ЕС в целом отрицательное сальдо составило 3,2% от объема экономики против 4,2% годом ранее.

Греция по-прежнему фиксирует самую высокую долговую нагрузку в Европе - 174,9% ВВП в 2013 г. против 156,9% ВВП годом ранее. Договоренности Афин с международными кредиторами предусматривают сокращение госдолга до уровня, который будет «существенно ниже 110% ВВП», в 2022 г. Дефицит греческого бюджета увеличился с 8,6 до 12,2% ВВП с учетом единовременных затрат на рекапитализацию банков страны.

Читайте такжеСанкции Запада затронули большинство российских компаний - "Газпром"По относительному уровню госдолга за Грецией следуют Португалия (128%), Италия (127,9%) и Ирландия (123,3%), однако в этих странах темпы роста задолженности существенно ниже греческих.

Уровень госзадолженности Германии снизился с 79 до 76,9% ВВП в 2013 г. Во Франции наблюдался рост с 89,2 до 92,2% ВВП, в Великобритании — с 85,8 до 87,2% ВВП.

Самой низкой долговой нагрузкой среди стран ЕС в прошлом году могли похвастаться Эстония (10,1% ВВП), Болгария (18,3% ВВП), Люксембург (23,6% ВВП). При этом Люксембург и Германия в 2013 г. зафиксировали положительное сальдо госбюжета на уровне 0,6 и 0,1% ВВП, соответственно. В 10 государствах ЕС уровень дефицита был выше допустимых 3% ВВП, в том числе в Греции (12,2%), Испании (6,8%), Великобритании (5,8%), Франции (4,1%), на Кипре и в Португалии (по 4,9%).