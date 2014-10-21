Апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с банка Фирташа 228 млн гривень

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение о взыскании с банка «Надра» 228,100 млн грн в пользу Государственного ипотечного учреждения, сообщается на сайте ведомства.

По информации ГИУ, соответствующее решение суд вынес 15 октября, и, таким образом, решение суда первой инстанции от 1 августа вступило в силу.

Напомним, хозяйственный суд города Киева удовлетворил требования ГИУ о взыскании с банка «Надра» 228 млн грн за пользование денежными средствами.

Согласно материалам дела, в 2008 году банк «Надра» получил у ГИУ кредит в сумме 700 млн грн, который должен был вернуть в 2009 году, но еще 4 года продолжал незаконно пользоваться деньгами, что и привело к возникновения многомиллионной задолженности.

Читайте такжеФирташ, несмотря на решение Кабмина, отказывается возвращать ГОКи государствуНапомним, в июне суд города Киева принял решение взыскать 271,480 млн грн задолженности по кредитам с компаний Дмитрия Фирташа, банка «Надра» и Северодонецкого объединения «Азот», в пользу «Проминвестбанка».

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).