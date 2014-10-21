Кабмин до конца октября хочет разобраться с финансами на восстановление Донбасса

Кабинет министров Украины намерен до конца октября утвердить цели и порядок использования средств резервного фонда государственного бюджета, выделяемых на выполнение мер по восстановлению освобожденных территорий

Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в Плане мероприятий по восстановлению объектов социальной, транспортной инфраструктуры, жилого фонда и систем жизнеобеспечения Донецкой и Луганской областей, утвержденном распоряжением правительства №1002.

В частности, до конца октября Минэкономразвития, Минфин, Минрегион, Минюст и Минсоцполитики должны утвердить порядок использования средств резервного фонда госбюджета, определить порядок предоставления денежной помощи на возмещение ущерба пострадавшим в результате боевых действий, определить первостепенные проекты по восстановлению инфраструктуры с механизмом финансирования работ.

Кроме того, профильные министерства должны до конца октября определить строительные и подрядные организации для выполнения работ и упростить документальное сопровождение проектов.

Объемы ущерба и разрушений также необходимо определить до конца октября силами специалистов Госслужбы по вопросам восстановления Донбасса, Минрегиона, Мининфрастурктуры и областных облгосадминистраций. Перечень объектов к восстановлению должен быть разделен на объекты, восстановление которых возможно до конца 2014 года, и объекты, восстановление которых начнется в 2015 году.

Читайте такжеЕвропейский инвестбанк может помочь восстановить Донбасс - МинфинК декабрю 2014 года Госслужба по вопросам восстановления Донбасса должна рассчитать и подать на рассмотрение правительства объем средств, необходимых для восстановления инфраструктуры региона, который затем будет прописан в проекте бюджета на 2015 год.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что ущерб из-за войны на Донбассе исчисляется миллиардами долларов США и правительство не сможет самостоятельно восстановить инфраструктуру региона. В этой связи правительство готово провести донорскую конференцию и одновременно направить специалистов на Донбасс с тем, чтобы они оценили повреждения, написали план восстановления и необходимый объем средств.

Как сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на востоке страны составлял по меньшей мере 12 млрд грн. Как подчеркивал глава правительства, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн.