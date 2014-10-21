Порошенко предлагает страховать риски экспортеров при выходе на внешние рынки

Президент Украины Петр Порошенко выступает за создание в органах власти экспертного агентства по страхованию рисков украинских экспортеров.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил во время выступления на совещании с представителями промышленных предприятий Днепропетровской области.

"В структуре украинских органов власти должно быть экспертное агентство, которое страховало бы риски украинских производителей при выходе на внешние рынки. Это будет сделано за счет государства", - сказал Порошенко, выразив убеждение, что работу по его организации необходимо начать сразу после парламентских выборов.

Читайте такжеУкраина благодаря отмене пошлин увеличила экспорт в Евросоюз на 25%Он подчеркнул, что для власти приоритетом является оборона государства. Но это не может оправдывать задержки в проведении реформ, необходимых для возрождения экономики. Также глава государства призвал отечественных производителей вносить свои предложения относительно реформ в сфере экономики и в вопросе организации страхования экспортных рисков.

Порошенко добавил, что за последний год условия ведения экономической деятельности в Украине кардинально изменились – в результате подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС для украинских производителей был открыт европейский рынок. В частности, украинская сторона достигла договоренности об односторонних преференциях со стороны ЕС до 1 января 2016 года.