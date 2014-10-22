Аксенов обещает вернуть кредиты украинским банкам

Об этом журналистам в Крыму сказал самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым.Реалии.

По его словам, поскольку еще не сформирован механизм возврата заемных средств, крымчанам не стоит спешить с погашением долгов. Аксёнов также заверил, что продажи долгов крымских заемщиков российским банкам не будет.

«Никакой перепродажи долгов не будет. Агентство по страхованию вкладов мониторит ситуацию и с вкладами юридических лиц, и с кредитными обязательствами. Мы только сейчас сводим данные в части предоставления информации, поскольку большинство украинских банков забрали свои реестры и отказались сотрудничать с Агентством по страхованию вкладов», – сказал он.

Читайте такжеОккупанты начинают выдачу российских загранпаспортов в КрымуПосле аннексии Крыма украинские банки прекратили работу на полуострове. Выплачивать вклады крымчанам, которые были клиентами украинских банков, взялся созданный на полуострове российский Фонд защиты вкладчиков.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

Напомним, в марте сообщалось, что украинские банки на 1 февраля 2014 года предоставили заемщикам Крыма кредиты на сумму 16,6 млрд грн, что составляет 1,8% их общего кредитного портфеля.