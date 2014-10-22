В России на фоне падения рейтингов хотят запретить аудит банков иностранными компаниями
Эксперты считают, что вследствие таких действий будет нанесен репутационный урон именно российским банкам.
Депутат нижней палаты парламента России Евгений Федоров готовит проект закона о внесении изменений в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Поправки направлены на установление запрета отечественным банкам (на первом этапе — государственным) привлекать к сотрудничеству аудиторские и консалтинговые компании с иностранным участием, пишут "Известия".
По мнению парламентария, такие изменения смогут защитить российскую финансовую систему от попыток целенаправленных и негативных манипуляций извне, особенно опасных на фоне антироссийских санкций. Сами проблемы в российском банковском секторе последних месяцев законодатель связывает как раз с чрезмерным присутствием иностранных консультантов.
Читайте такжеMoody's понизило рейтинги крупнейших банков РоссииНесколько ранее депутат Федоров обратился к руководству Центробанка с просьбой пересмотреть политику по формированию Совета по аудиторской деятельности при ЦБ. Большая часть из независимых экспертов совета ранее работали в российских представительствах американских аудиторских компаний, и наличие таких консультантов, по мнению законодателя, является сомнительным выбором для главного банковского регулятора страны.
На сегодня российские банки проводят фактически два аудита — по российским и международным стандартам. Законодатель предлагает запретить компаниям с иностранным участием проводить какую-либо из этих проверок.
Читайте такжеАгентство Moody's понизило кредитный рейтинг России"Этот запрет необходим, поскольку без такой меры ситуация будет выглядеть абсурдно: нам отказано в иностранном финансировании, а мы будем продолжать ориентироваться на международные стандарты. Нет, при таком развитии событий надо, чтобы банки, как минимум государственные, отказались от сотрудничества с иностранными аудиторами", - отмечает парламентарий.
Председатель Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонид Блинков считает, что аудит по российским стандартам вполне можно передать отечественным компаниям и обойтись без участия иностранцев. Вмешательство же в аудит по международным стандартам может помешать притоку инвестиций в Россию и взаимной работе не только со странами, применившими санкции, но и с участниками БРИКС и иными дружественными государствами.
Руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Вячеслав Путиловский считает, что в сегодняшних реалиях аудит, проведенный крупной иностранной компанией, является в определенной мере и репутационным ходом, а также гарантом стабильности финансовой организации.
"Банки могут, безусловно, отказаться от услуг этих аудиторских и консалтинговых компаний, но смысл аудита «большой четверки» или других крупных и уважаемых компаний в том, что мнение такой серьезной компании является залогом устойчивости самого банка и гарантом его стабильности, что в итоге облегчает банку внешние заимствования и другие операции за счет поддержки его статуса на мировой отраслевой арене, — поясняет специалист. — Так что если вследствие каких-либо факторов банкам придется перейти на аудит маленьких, неизвестных компаний, то в первую очередь это нанесет репутационный урон им самим".