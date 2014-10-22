В России на фоне падения рейтингов хотят запретить аудит банков иностранными компаниями

Депутат нижней палаты парламента России Евгений Федоров готовит проект закона о внесении изменений в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Поправки направлены на установление запрета отечественным банкам (на первом этапе — государственным) привлекать к сотрудничеству аудиторские и консалтинговые компании с иностранным участием, пишут "Известия".

По мнению парламентария, такие изменения смогут защитить российскую финансовую систему от попыток целенаправленных и негативных манипуляций извне, особенно опасных на фоне антироссийских санкций. Сами проблемы в российском банковском секторе последних месяцев законодатель связывает как раз с чрезмерным присутствием иностранных консультантов.

Читайте такжеMoody's понизило рейтинги крупнейших банков РоссииНесколько ранее депутат Федоров обратился к руководству Центробанка с просьбой пересмотреть политику по формированию Совета по аудиторской деятельности при ЦБ. Большая часть из независимых экспертов совета ранее работали в российских представительствах американских аудиторских компаний, и наличие таких консультантов, по мнению законодателя, является сомнительным выбором для главного банковского регулятора страны.

На сегодня российские банки проводят фактически два аудита — по российским и международным стандартам. Законодатель предлагает запретить компаниям с иностранным участием проводить какую-либо из этих проверок.

Читайте такжеАгентство Moody's понизило кредитный рейтинг России"Этот запрет необходим, поскольку без такой меры ситуация будет выглядеть абсурдно: нам отказано в иностранном финансировании, а мы будем продолжать ориентироваться на международные стандарты. Нет, при таком развитии событий надо, чтобы банки, как минимум государственные, отказались от сотрудничества с иностранными аудиторами", - отмечает парламентарий.

Председатель Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонид Блинков считает, что аудит по российским стандартам вполне можно передать отечественным компаниям и обойтись без участия иностранцев. Вмешательство же в аудит по международным стандартам может помешать притоку инвестиций в Россию и взаимной работе не только со странами, применившими санкции, но и с участниками БРИКС и иными дружественными государствами.

Руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Вячеслав Путиловский считает, что в сегодняшних реалиях аудит, проведенный крупной иностранной компанией, является в определенной мере и репутационным ходом, а также гарантом стабильности финансовой организации.

"Банки могут, безусловно, отказаться от услуг этих аудиторских и консалтинговых компаний, но смысл аудита «большой четверки» или других крупных и уважаемых компаний в том, что мнение такой серьезной компании является залогом устойчивости самого банка и гарантом его стабильности, что в итоге облегчает банку внешние заимствования и другие операции за счет поддержки его статуса на мировой отраслевой арене, — поясняет специалист. — Так что если вследствие каких-либо факторов банкам придется перейти на аудит маленьких, неизвестных компаний, то в первую очередь это нанесет репутационный урон им самим".