«Родовид Банк» увеличил убыток в 63 раза

Об этом сообщается в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка сократились на 2,84% - до 8,585 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 72,41%, до 65,587 млн грн, обязательства выросли на 1,40%, до 5,290 млрд грн, средства клиентов - на 10,80%, до 214,054 млн грн, собственный капитал снизился на 8,94% - до 3,295 млрд грн, уставный капитал банка не изменился и составляет 12,359 млрд грн.

Читайте также«Ощадбанк» по итогам девяти месяцев нарастил прибыль на 15%Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» в 2013 году нарастил убыток в 6,6 раза по сравнению с 2012 годом - до 70,298 млн грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства на 12,3 млрд грн, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

Правительство приняло решение создать на базе «Родовид Банка» санационный банк в 2011 году для проведения работы с активами государственных и рекапитализированных при участии государства банков.

Читайте такжеПрибыль «Альфа-Банка» упала почти в 11 разДля полноценной работы санационного банка требуется внести ряд изменений в законодательство, но неоднократные попытки принять соответствующие законопроекты в Верховной Раде не увенчались успехом.

В конце сентября «Родовид Банк» заявил о готовности к принятию проблемных активов от государственных и рекапитализированных государством банков при условии доработки законодательной базы.