Экономика России из-за санкций окончательно перестала расти - Wall Street Journal

Экономика России окончательно перестала расти из-за экономических санкций, которые Запад ввел против Кремля из-за военной агрессии против Украины. Кроме того, повлияло стремительное падение стоимости нефти.

Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Wall Street Journal, об остановке экономического роста России свидетельствуют официальные данные министерства экономики страны. В частности, министр Алексей Улюкаев заявил, что за 9 месяцев 2014 года рост составил 0,8%. Хотя еще в 2013 году этот показатель составлял 1,2%.

Сейчас же экономический рост полностью остановился. Это наибольшее падение в развитии России со времен экономического кризиса 2009 года, когда рост резко сократился с 7% до чуть более 3%.

Читайте такжеВ России впервые за пять лет зафиксировано снижение реальных зарплатВ это же время, министр энергетики Александр Новак надеется, что в ближайшее время стоимость барреля нефти снова подскочит до 100 долларов. И это спасет экономику России.