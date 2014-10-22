В России надеются на отмену санкций Запада к середине 2015 года

Базовый сценарий Центробанка РФ предполагает отмену санкций Запада в середине 2015 года, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе форума Московской биржи в Лондоне, передает ТАСС.

ЦБ будет вынужден серьезно рассматривать вопрос дальнейшего повышения ключевой ставки при "таком развитии, как сейчас", вместе с тем указал он.

Читайте такжеСанкции Запада затронули большинство российских компаний - "Газпром"Между тем, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе форума заявил, что санкции Запада в отношении России сохранятся на ближайшие 1-2 года, но вряд ли будут усиливаться.

"Я думаю, что потребуется 1-2 года для определения статуса юго-восточных территорий Украины. Это будет период продолжения действия санкций," - сказал Кудрин.

2 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью ТАСС, что регулятор считает уровень ключевой ставки приемлемым на данный момент.

Читайте такжеВ ЕС заявили, что есть только один путь повлиять на РФ - расширить санкцииГлава Банка России также напомнила, что в текущем году регулятор был вынужден трижды поднимать ставку, основываясь на анализе макропоказателей.