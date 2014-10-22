Украина получит от ЕС 760 млн евро помощи

Об этом президент Европейской Комиссии Жозе-Мануэль Баррозу сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники также обсудили вопросы макрофинансовой помощи для Украины. В частности, Председатель Еврокомиссии сообщил, что общая сумма помощи, которая поступит в Украину до конца этого года, составляет 760 миллионов евро.

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"Также ЕС прорабатывает предоставление третьего пакета макрофинансовой помощи, который вероятно сможет поступить в Украину в течение первого полугодия следующего года. При этом Жозе-Мануэль Баррозу отметил, что выполнение Украиной требований ЕС по прозрачности и бюджетной политики будут учтены в процессе принятия этого решения", - говорится в сообщении.

Кроме финансовой помощи Порошенко и Баррозу обсудили газовый вопрос в преддверии трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС, которые состоятся 29 октября в Брюсселе.