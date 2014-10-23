В Кабмине спрогнозировали рост экономики в 2016 году

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью журналу «Новое время».

«Нынешняя украинская экономика полностью зависит от геополитики. Если прекратится война, то понятно, что нужно составить новую программу с МВФ, завершить налоговую и бюджетную реформы. Не только подписать законы о коррупции, но и начинать их выполнять. Подготовить новый бюджет. И вот этот блок вопросов не позволит упасть глубоко в 2015 году», - сказал Яценюк.

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Он также заявил, что «молит Бога», чтобы следующий год стал годом стабилизации экономики. Если это произойдет, то в 2016 году можно рассчитывать на медленное начало роста экономики.

«С 2016 году у нас пойдет медленный шаг за шагом, рост, при выполнении тех условий, которые я перечислил», - добавил премьер.

Полную версию интервью Яценюка читайте в новом выпуске журнала «Новое время».