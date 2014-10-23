НБУ вчера продал банкам почти $100 млн по курсу 12,95 гривень

Национальный банк Украины в ходе интервенции 22 октября продал для подкрепления касс банков 99,77 млн долл. США по курсу 12,95 грн/долл., сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

По информации НБУ, в интервенции участвовали 49 банков, спрос которых удовлетворен на 88%.

НБУ напоминает, что осуществляет тщательный контроль наличия валюты в кассах банков и соблюдения ими норм валютного законодательства с целью недопущения нецелевого использования средств, приобретенных банками по результатам интервенций. В частности, проводится совместная с правоохранительными органами работа по выявлению банков-нарушителей, и в случае нарушения норм валютного законодательства и использования средств не по целевому назначению регулятор будет применять административные санкции.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, когда смогут отменить часть валютных ограниченийКак сообщал УНИАН, на прошлой неделе Национальный банк Украины провел интервенции по продаже иностранной валюты за гривни на общую сумму почти 300 млн долл. по фиксированному курсу 12,95 грн/долл.