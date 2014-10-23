«МТС Украина» продала свое имущество в оккупированном Крыму почти за 18 млн евро

Согласно сообщению, оператор провел процедуру продажи административно-хозяйственного, ИТ, телекоммуникационного оборудования и автомобилей.

«МТС Украина» провела тендер и продала по частям имущество на условиях самовывоза двум частным инвесторам, предоставившим лучшие предложения», - сказано в сообщении.

При этом в материалах закупки не сообщается, кто приобрел крымское имущество оператора.

Как сообщал УНИАН, в начале октября «МТС Украина» объявил о проведении тендера по продаже своего имущества в оккупированном Россией Крыму общей стоимостью 288 млн грн.

С начала августа в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма началось отключение мобильной связи оператора «МТС Украина». В компании отметили, что из-за отсутствия возможности управлять всеми важными элементами сети работа оператора в Крыму была «полностью парализована».

В дальнейшем связь в сети «МТС Украина» была возобновлена за счет организации технического роуминга в сети новообразованной в Крыму российской компании «К-Телеком». Однако с 1 октября оператор перевел обслуживание абонентов в роуминг сети «ТриМоб» (дочернего предприятия «Укртелекома»).

Читайте такжеРоссийские владельцы МТС хотят продать часть украинского бизнесаВскоре «ТриМоб» заявил о невозможности предоставления услуг мобильной связи на территории Севастополя из-за вынужденного прекращения работы городского филиала «Укртелекома».

11 августа крупнейший украинский оператор «Киевстар» сообщил о временном прекращении предоставления услуг связи на территории аннексированного Крыма из-за захвата неизвестными вооруженными лицами офиса в Симферополе и несанкционированной установки ими аппаратуры на телекоммуникационное оборудование компании.

С 19 сентября проблемы с предоставлением услуг мобильной связи и интернета возникли также у оператора «Астелит» (ТМ life:).

Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 22 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).