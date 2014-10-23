В России из-за непредсказуемости политики властей бум спроса на сейфы

Вкладчики российских банков начинают перекладывать сбережения со счетов в банковские сейфы на волне недоверия к кредитным организациям и непредсказуемости политики властей, передает Reuters со ссылкой на заявление Сбербанка РФ.

"Мы не успеваем покупать сейфы, у нас самый большой спрос - это сейфы, - сказала зампред Сбербанка Белла Златкис. - Я понимаю, когда доллар хотят положить в сейф, но сейчас есть вторая тенденция - взять рубль и положить в сейф".

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"Очень большая боязнь населения того, что вклады будут изъяты, заморожены, движение затруднено, будут переводы под какие-то условия", - сказала Златкис на заседании комитета Госдумы.

"Мотивация номер один - сохранить, чтобы не отняли", - добавила Златкис.

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Златкис уточнила позже, что смена предпочтений "ничтожной" части вкладчиков не затронула массы.

"Речь не идет о тенденции переложения сбережений со вкладов в значительных размерах, речь идет о предпочтениях отдельных вкладчиков, конечно, их количество ничтожно по сравнению с общим количеством вкладчиков и поведение, по моему мнению, весьма неразумно... В целом, мы не наблюдаем тенденции ухода вкладов из банка, и я уверена, мы прошли не один кризис, этого и не будет", - сказала Златкис.