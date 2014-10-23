Moody's допускает введение Западом новых санкций против России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service не исключает введения в отношении России новых санкций, или ужесточения действующих, заявил в четверг, 23 октября, старший аналитик группы оценки суверенных рисков агентства Торстен Нестманн, передает ПРАЙМ.

"Прогноз по рейтингу (России) негативный в связи с тем, что ситуация в Украине остается до сих пор нестабильной и нельзя исключать, что риски увеличатся, и будут приняты новые санкции или расширены действующие, что окажет давление на рейтинг", - сказал Нестманн.

Читайте такжеВ России надеются на отмену санкций Запада к середине 2015 годаОн отметил, что повышение цен на нефть будет вести к повышению рейтинга, потому что в связи с падением стоимости нефти ухудшилась ситуация в экономике России в целом и, в частности, ухудшился инвестиционный климат.

"Нужно смотреть, насколько указанные факторы будут способствовать росту российской экономики в среднесрочной перспективе", - заключил Нестманн.

Читайте такжеВ России на фоне падения рейтингов хотят запретить аудит банков иностранными компаниямиНапомним, Moody's понизило кредитный рейтинг России на один пункт - с Baa1 до Baa2. Прогноз по рейтингу - "негативный". В числе причин снижения рейтинга агентство называло сдержанные среднесрочные перспективы экономического роста России, усугубленные продолжающимся кризисом в Украине и введенными Западом санкциями.