Рубль упал из-за возможного получения госпомощи компанией друга Путина

Рубль в четверг обновляет абсолютные минимумы, а ЦБР возобновил продажу валюты и сдвиги коридора в условиях локального спроса на валюту при отсутствии доступа к зарубежным денежным ресурсам из-за санкций, которые ЕС, по словам дипломатов, пересматривать пока не собирается, а также на фоне снижения нефтяных цен и укрепления доллара, пишет Reuters.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 12.00 мск находилась на уровне 46,52 рубля, против нее рубль теряет 16 копеек по сравнению с биржевым закрытием среды. Ранее была достигнута отметка 46,54 - абсолютное максимальное значение корзины.

По оценкам участников рынка, и отталкиваясь от сегодняшней динамики котировок, ЦБ мог пять раз сдвинуть коридор до 37,55-46,55, продав для этого $1,75 миллиарда с учетом интервенций, накопленных с момента последнего повышения коридора в пятницу 17 октября.

На верхней границе плавающего коридора корзины регулятор продает неограниченные объемы валюты, сдвигая при этом коридор на 5 копеек вверх каждые проданные $350 миллионов.

За первые два часа биржевых торгов объем сделок в паре доллар/рубль расчетами завтра превысил $3,4 миллиарда, а сама американская валюта достигала нового абсолютного максимума 41,61 рубля. В полдень доллар оценивался в 41,54, дорожая почти на треть процента.

Евро сейчас торгуется вблизи 52,56, на 17 копеек выше предыдущего закрытия.

Читайте также"Роснефть" хочет растратить из фонда для всех россиян почти $50 млрдСдерживающим ослабление рубля фактором, помимо интервенций ЦБ, могут выступать продажи валютной выручки к пику налогового периода - к 27 октября экспортерам под уплату НДПИ придется собрать, по разным оценкам, 220-280 миллиардов рублей, а на следующий день налог на прибыль может потребовать до 300 миллиардов рублей.

"Судя по биржевым объемам и динамике, кроме Центробанка оферят еще и корпораты - без них мы еще как минимум один сдвиг корзины получили бы", - сказал дилер крупного российского банка.

По его мнению, точечные продажи валюты могут быть довольно крупными и снижать валютный курс, "но любой откат будет выкупаться".

Основным поставщиком валютного спроса выступают корпорации и банки, которым в четвертом квартале необходимо заплатить номинально $55 миллиардов внешних займов и процентов, тогда как экспортеры в текущих условиях, по оценке участников рынка, стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.

Более того, крупнейшая нефтяная компания "Роснефть" обратилась за госпомощью в объеме более 2 триллионов рублей, и, по оценке участников рынка, если эти средства будут выданы компании, то часть их будет конвертирована в валюту на погашение внешних займов "Роснефти," или же иным путем, но негативно повлияет на курс рубля.

"Даже скорее не то, что "Роснефть" начнет покупать валюту на эти деньги, а то, что она перестанет продавать выручку, и сократится предложение долларов за рубли. По объемам это может быть существенно больше, чем просто покупки валюты", - описал возможные последствия Павел Демещик из банка "ИНГ Евразия".

Накануне эта новость стала одной из основных причин разворота рубля в минус, помимо падения нефтяных котировок и укрепления доллара на форексе.