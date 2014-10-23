Гривня на межбанке торгуется по 13,11 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 23 октября, к середине торгов установились на уровне 12,95/13,11 грн/долл. по сравнению с 12,97/13,12 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что на рынке практически отсутствуют сделки, за исключением регистрации сделок по вчерашней интервенции, а спрос на валюту превышает предложение.

Читайте такжеВ МВФ положительно оценили меры, принятые НБУ для стабилизации валютного рынкаПо словами собеседника агентства, участники рынка ожидают завтрашнюю интервенцию Национального банка Украины для удовлетворения потребностей клиентов, в ходе которой регулятор намерен продать банкам до 200 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе интервенции 22 октября продал для подкрепления касс банков 99,77 млн долл. США по курсу 12,95 грн/долл.

В пятницу 24 октября регулятор планирует провести аукцион для удовлетворения заявок клиентов банков на сумму до 200 млн долл.