Европарламент поддержал продление торговых преференций для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в голосовании, которое состоялось в четверг в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, приняли участие 631 депутат, из которых „за” проголосовали 497, против – 78.

Таким образом, ЕП поддержал доклад депутата Габриэлиуса Ландсбергиса, в котором содержится предложение поддержать соответствующее решение Европейской комиссии, и проголосовал соответствующую резолюцию.

Непосредственно перед тем, как была проголосована соответствующая резолюция, депутат ЕП, лидер французских националистов Мари Ле Пен выступила с предложением вернуть доклад обратно в комитет „для более глубокого изучения”. Это предложение вызвало реакцию неудовлетворения в сессионном зале ЭП, которое депутаты продемонстрировали возгласами.

Председатель заявил, что, в соответствии с процедурой, для того, чтобы это предложение было внесено на голосование, оно должно быть поддержано 40 депутатами. И соответствующее количество политиков поднялись со своих мест, поддерживая это предложение.

В защиту голосования доклада выступил докладчик Ландсбергис. „Пожалуйста, не обманывайтесь в отношении мадам Ле Пен и ее попытки разрушить репутацию Европейского парламента. Сегодняшнее голосование докажет, что ЕС может действовать быстро и решительно. Украинцам было четко продемонстрировано, что мы их поддерживаем, и мы понимаем важность этого голосования. Дорогие коллеги, пожалуйста, поддержите доклад. Мы нужны Украине сейчас!”, – заявил Ландсбергис.

Эти слова были встречены аплодисментами. Во время голосования предложение вернуть доклад в комитет не нашло поддержки в сессионном зале.

После этого доклад с предложением поддержать продолжение автономных торговых преференций для Украины был вынесен на голосование и нашел поддержку.

«С учетом нынешней ситуации, своевременное одобрение продления действия нормы, которая предоставляет автономные торговые преференции Украине, доказывает, что ЕС способен действовать быстро и решительно. Это является доказательством нашей политической воли и моральных обязательств», – подчеркнул Ландсбергис (представитель Европейской народной партии), комментируя сегодняшнее голосование в Европарламенте.

Он также добавил, что такой шаг даст украинским производителям и представителям бизнеса шанс подготовиться к полному внедрению глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с начала 2016 года.

Как отмечается в переданном УНИАН комментарии Представительства ЕС в Украине, односторонняя торговая мера была впервые введена в апреле текущего года. Это было сделано для того, чтобы оказать украинской экономике немедленную помощь после того, как Россия ограничила доступ на свой рынок из-за политических событий в Украине этой весной. Сначала было запланировано, что срок действия этих мер истечет через шесть месяцев, и они будут замещены обоюдным открытием рынков. Все это должно было происходить в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, которое было ратифицировано парламентами обеих сторон в сентябре.

Однако, после переговоров с Россией и Украиной, которые состоялись 12 сентября, ЕС согласился отложить внедрение зоны свободной торговли между Киевом и Брюсселем до 31 декабря 2015 года как «часть всеобъемлющего мирного процесса в Украине».

Согласно односторонним торговым преференциям, отменяется 94,7% тарифов ЕС на импорт продукции из Украины. Также отменяются тарифы ЕС на более 80% экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В то же время Евросоюз вводит ограничение количества «чувствительной» продукции – в частности, это касается зерновых, свинины, говядины, птицы и переработанных пищевых продуктов. Это важно, чтобы не нанести вреда интересам производителей из Евросоюза. Также Украина должна отвечать стандартам ЕС в сфере здравоохранения, уважать права человека, основополагающие свободы и верховенство права.

Статистика, предоставленная украинской стороной, свидетельствует: в первой половине 2014 года экспорт из Украины в ЕС возрос на 25% (587 млн дол. США), компенсируя таким образом снижение экспорта из Украины в Россию (-24,5%).

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

19 сентября Еврокомиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента предложение об отсрочке временного применения Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Европейский парламент и Совет ЕС должны утвердить решение, которым преференции будут продлены до 31 декабря 2015 года.

Совет ЕС 29 сентября уже одобрил продолжение преференций в торговле с Украиной до 31 декабря 2015 года.